В Госдуму внесут законопроект о выплате прожиточного минимума домохозяйкам

В Госдуме обсудят выплату прожиточного минимума домохозяйкам. Законопроект разработал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет «Российская газета».
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