Юрий Ильинов Боррель призвал выполнить решение МУС относительно ареста лидеров Израиля и ХАМАС Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости поддержать решение прокурора Международного уголовного суда (МУС), который добивается выдачи ордера на арест ряда высших руководителей Израиля и ХАМАС. Отметив, что он принимает к сведению решение прокурора из Гааги, Боррель напомнил, что целью создания МУС было преследование наиболее тяжких преступлений согласно международному праву. Все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решения Суда – написал еврокомиссар у себя в сети Х (бывший Twitter – заблокирован в РФ). О поддержке любых решений Международного уголовного суда заявили и во французском МИД. Стоит отметить, что это очень странно, когда европейцы, постоянно поддерживающие Израиль, вдруг говорят о поддержке возможного преследования его лидеров. Ранее, как и следовало ожидать, «всемирные поборники гуманизма и демократии» американцы пригрозили санкциями в отношении МУС, если он осмелится всё же выдать ордер на арест израильского премьера Нетаньяху. В Вашингтоне считают, что решение МУС в отношении президента России было правильным, а вот в отношении Нетаньяху, который повинен в смерти 15000 палестинских детей, этого делать нельзя. Напомним, что главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что будет требовать выдачи ордеров на арест трёх лидеров ХАМАС – Исмаила Хании, Яхьи Синвара и Мохаммеда Дейфа и двух израильских руководителей – премьера Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галланта.

Юрий Ильинов Повышен или понижен? Как расценивать новое назначение Сергея Шойгу Политолог Ищенко прокомментировал новое назначение Сергея Шойгу Политолог Ростислав Ищенко прокомментировал новое назначение экс-министра обороны Сергея Шойгу. «Какова причина замены министра обороны, надо спрашивать у того, кто его заменял. Очевидно, что у президента Путина были какие-то основания для того, чтобы прямо сейчас менять министра обороны. Эти причины мне не известны. Можно ли считать новое назначение понижением для Сергея Шойгу? Формально, да. Потому что раньше он подчинялся напрямую только одному Путину. Президент его назначил, ему непосредственно Шойгу и докладывал обо всем. А теперь у него как минимум есть еще один начальник — Дмитрий Медведев, который является заместителем Путина в Совбезе. А Шойгу секретарь Совбеза, то есть выполняет техническую функцию по руководству аппаратом Совбеза», говорит эксперт. Однако, как пояснил Ищенко, в российской системе власти не столько важны формальные связи, сколько неформальные. «Например, нынешний глава Минобороны Андрей Белоусов ранее работал министром, потом помощником президента, следом первым заместителем председателя правительства, а теперь министром обороны. И все это были повышения, хотя формально должности неравнозначные. Тот же Николай Патрушев, который был секретарем Совбеза до Шойгу, был директором ФСБ, секретарем Совбеза, а сейчас помощник президента. И все это повышения», объясняет политолог. По словам Ищенко, в России намного важнее, насколько президент склонен с тем или иным чиновником общаться напрямую, выслушивать его идеи и поддерживать их. В этом случае, как поясняет эксперт, любая должность может расцениваться как повышение. «Не важно какая у вас должность, важно, насколько у вас прямой доступ к президенту и насколько у вас с ним сформировались доверительные отношения. Насколько для Шойгу новое назначение станет повышением или повышением — поживем, увидим», заключил Ростислав Ищенко.