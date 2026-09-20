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Газета.ру

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Fox News: Трамп открыт к встрече с президентом Ирана Пезешкианом

Fox News: Трамп открыт к встрече с президентом Ирана Пезешкианом

Президент США Дональд Трамп открыт к встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает Fox News.

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