Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Оконфузилась на весь Интернет: Ивлеева перепутала Рождество с Пасхой

Оконфузилась на весь Интернет: Ивлеева перепутала Рождество с Пасхой

Настя Ивлеева поздравила своих подписчиков с Рождеством, однако перепутала этот праздник с другим. В своем телеграме блогерша опубликовала два поста, в одном из которых она написала «С Рождеством Христовым!», а во втором — «Христос Воскресе!».

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Комментарии
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Бобкина Татьяна
То, что Настя дура, у нее на лбу написано!
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13 час.
ПавелЗзаварзин
Была, есть и будет (как и все остальные блогеры)...
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11 час.
Elena Dmitrieva
Но ведь она своего достигла: о ней пишут сплетни.
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9 час.

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