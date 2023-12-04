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Астраханский «Пётр Великий» станет Владимиром Жириновским

Астраханский «Пётр Великий» станет Владимиром Жириновским

Уникальный для России круизный лайнер, строительство которого ведётся без малого 7 лет, переименуют. Четырёхпалубное судно «Петр Великий» проходит финальные испытания на реке и море, а затем его передадут заказчику -  «Мостурфлоту».

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