Астраханский «Пётр Великий» станет Владимиром Жириновским

Уникальный для России круизный лайнер, строительство которого ведётся без малого 7 лет, переименуют. Четырёхпалубное судно «Петр Великий» проходит финальные испытания на реке и море, а затем его передадут заказчику - «Мостурфлоту».
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