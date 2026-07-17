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Путин обсудил с Совбезом РФ приоритеты внешней политики в АТР

Путин обсудил с Совбезом РФ приоритеты внешней политики в АТР

Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета Безопасности приоритеты российской внешней политики в Азиатско-Тихоокеанском регионе и организацию работы различных ведомств на этом направлении.

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