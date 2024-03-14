Хватит фальши! Военный эксперт раскрыл секрет "армии У"

Специалист призывает не слушать пропаганду, а обратить внимание на объективные факты.Противник не испытывает недостатка ни в бойцах, ни в технике, уверен член Общественного совета при Министерстве обороны России, военный обозреватель "Комсомольской правды", полковник в отставке Виктор Баранец.
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