По данным опроса Edison Research, 48 процентов граждан США поддержали Харрис

Джо Байден в 2020 году получил поддержку 52 процентов избирателей По предварительной информации, 48% избирателей в Соединенных Штатах поддерживают кандидата от Демократической партии Камалу Харрис на общенациональном уровне, это на четыре процентных пункта меньше, чем было у Джо Байдена в 2020 году, следует из данных exit poll компании Edison research.