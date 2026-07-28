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Газета.ру

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Сенатор Джабаров: в позиции США по Украине есть элементы лицемерия  

Сенатор Джабаров: в позиции США по Украине есть элементы лицемерия  

Заявление неназванного представителя Белого дома, слова которого приводит CNN, о том, что настало время быстро решить конфликт на Украине свидетельствует об элементах лицемерия в позиции США по украинскому кризису.

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