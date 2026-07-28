Заявление неназванного представителя Белого дома, слова которого приводит CNN, о том, что настало время быстро решить конфликт на Украине свидетельствует об элементах лицемерия в позиции США по украинскому кризису.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии