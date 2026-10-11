Полянский: русофобия дипслужбы ЕС угрожает кибербезопасности европейцев

Европейская служба внешних связей (EEAS) своей русофобией ставит под угрозу для интересов и кибербезопасности европейцев ради примитивных и бесплодных геополитических замыслов, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
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