Снаряд ВСУ попал в роддом Белгорода, одна женщина погибла, трое жителей города ранены

Снаряд ВСУ попал в роддом Белгорода, одна женщина погибла, трое жителей города раненыВ Белгороде в результате обстрела ВСУ сегодня утром погибла мирная жительница, она выгуливала собак, когда началась атака, сообщает SHOT.
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