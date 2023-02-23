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Медики войны – неизвестные войска, забытые потери

Медики войны – неизвестные войска, забытые потери

Потери среди военных врачей, медсестёр, санитаров и медбратьев были в годы Великой Отечественной войны на втором месте после потерь стрелковых подразделений.

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