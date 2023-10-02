Что вы не знали об уходе за жирной кожей: полезные советы дерматолога

Если у вас жирная кожа (отличается чрезмерной работой сальных желез), это генетика и это навсегда. Но вы можете решить проблему появления расширенных пор, высыпаний, черных точек и активного блеска, если будете правильно за ней ухаживать.
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