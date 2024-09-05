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Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 5 сентября 2024 года: Как Трамп обличил наглую ложь Зеленского, и почему Киев без объяснений эвакуирует города на границе с Курской областью

Последние новости о ситуации на и вокруг Украины на 5 сентября 2024 года: Как Трамп обличил наглую ложь Зеленского, и почему Киев без объяснений эвакуирует города на границе с Курской областью

Дональд Трамп обличил Владимира Зеленского во лжи и сокрытии пугающих результатов военных действий.

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