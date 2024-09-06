Будут ликвидированы тысячи: Наемники ВСУ уничтожены ударом по Люботину в пригороде Харькова, а на покровском направлении для боевиков уже готов котел Юлия СоколоваСегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по западной окраине Харькова, в район города Люботин, где, как стало известно, сосредоточились значительные силы иностранных наемников и военной техники, пишет sila-rf.