Будут ликвидированы тысячи: Наемники ВСУ уничтожены ударом по Люботину в пригороде Харькова, а на покровском направлении для боевиков уже готов котел Юлия СоколоваСегодня утром Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли удар по западной окраине Харькова, в район города Люботин, где, как стало известно, сосредоточились значительные силы иностранных наемников и военной техники, пишет sila-rf.
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