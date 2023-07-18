Полковник Матвийчук назвал возможный ответ ВС РФ на подрыв Крымского моста: Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 18 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 510-й

Карта боевых действий на Украине сегодня, к утру 18 июля 2023 г.: Спецоперация сегодня, день 510-й. Обзор событий: Армия России наступает на нескольких направлениях.
Популярные статьи
- «Вагнер» в деле — страшный сон Украины начинается: Клинцевич рассказал о цели встречи в Кремле
- Журналист Карлсон одним вопросом поставил на место поддерживающего Украину Пенса
- В Киеве опешили от действий ВС РФ, перешедших в наступление: Карта боевых действий на Украине сегодня, 13 июля 2023 — новости фронта Донбасса, обзор событий, Карта СВО, Новости СВО день 505-й
Свежие комментарии