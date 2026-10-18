When ABC's Movie of the Week first took flight in 1969, the network brought on one of the biggest stars of the '40s and '50s to launch the anthology series.
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