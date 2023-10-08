Бренд года «За рулем» — номинация «Автохимия» (предварительный отбор)

Да-да, те самые яркие и разноцветные банки и баллончики, которыми завалены все магазины запчастей. Для ухода за кузовом автомобиля, для очистки и восстановления салона, для чернения резины и восстановления цвета бамперов, для выведения невыводимых пятен, для улучшения топлива и масла.
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