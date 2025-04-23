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Япония завершила операцию по извлечению топлива из реактора «Фукусима-1»

Япония завершила операцию по извлечению топлива из реактора «Фукусима-1»

Компания ТЕРСО завершила важный этап очистки аварийной АЭС «Фукусима-1», извлекши расплавившееся топливо из второго реактора.

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