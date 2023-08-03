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В больнице умер ветеран СВО, пострадавший от мигранта

В больнице умер ветеран СВО, пострадавший от мигранта

Юрий Кот В больнице умер ветеран СВО, которому проломил голову мигрант из Таджикистана.

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Комментарии
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p
plk
Карлик же на встрече с Рахмоном сказал, дословно: &quot;Россия будет создавать комфортные условия для мигрантов&quot;. Призвал аннулировать все административки в их отношении. Так что силовики стараются, создают комфорт, а по сути полную безнаказанность.
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4 час.
Георгийюра Гончар
Безнаказанность порождает &quot;чудовищ&quot;!!!И не только в вопросах с мигрантами!!
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3 час.
Андрей Тихонов
Гнать на хер всех чурок или пусть живут во дворце хуснуллина
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23 мин.

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