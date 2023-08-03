Юрий Кот В больнице умер ветеран СВО, которому проломил голову мигрант из Таджикистана.
В больнице умер ветеран СВО, пострадавший от мигранта
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
p
plk
Карлик же на встрече с Рахмоном сказал, дословно: "Россия будет создавать комфортные условия для мигрантов". Призвал аннулировать все административки в их отношении. Так что силовики стараются, создают комфорт, а по сути полную безнаказанность.
Ответить
4 час.
Георгийюра Гончар
Безнаказанность порождает "чудовищ"!!!И не только в вопросах с мигрантами!!
Ответить
3 час.
Андрей Тихонов
Гнать на хер всех чурок или пусть живут во дворце хуснуллина
Ответить
23 мин.
Свежие комментарии