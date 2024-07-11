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Давыдов о том, предательство ли переход Соболева в «Зенит»: «Отчасти да. Сашу это особо не волнует. Для болельщиков – да, а ему по барабану»

Давыдов о том, предательство ли переход Соболева в «Зенит»: «Отчасти да. Сашу это особо не волнует. Для болельщиков – да, а ему по барабану»

Ранее появилась информация, что форвард «Спартака» принял предложение петербургского клуба. – Выглядит ли трансфер Соболева в «Зенит» как предательство? – Отчасти да, наверное.

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