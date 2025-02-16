Госдума в приоритетном порядке рассмотрит проект о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин внес на рассмотрение в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи проект закона создании государственных информационных систем по противодействию преступлениям, совершаемым с помощью информационно-телекоммуникационных технологий.