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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тарасова о возвращении Трусовой: «Желаю ей успехов. А нам желаю получить удовольствие от того, что мы увидим в ее исполнении»

Сегодня Евгений Плющенко сообщил об участии фигуристки в контрольных прокатах, которые пройдут в сентябре в Санкт-Петербурге.

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