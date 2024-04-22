Три корги и мантия: за сколько возвели первую статую Елизаветы II после смерти

Статуя почившей королевы Великобритании Елизаветы II установлена перед городской библиотекой Окема в самом небольшом графстве страны Это первый памятник правительницы, возведенный после ее смерти, пишет издание The Тelegraph.
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