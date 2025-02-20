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Царьград

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Трамп рассказал о тратах предыдущей администрации США: "непонятная чертовщина"

Трамп рассказал о тратах предыдущей администрации США: "непонятная чертовщина"

Администрация Байдена выделяла баснословные деньги на продвижение консервации биоразнообразия в Колумбии, презервативы для ХАМАС и создание инвестцентра в Африке.

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