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«Нужна другая промышленность». Генерал Ходаковский указал, что ПВО упирается в нехватку ракет и устаревшие подходы

«Нужна другая промышленность». Генерал Ходаковский указал, что ПВО упирается в нехватку ракет и устаревшие подходы

В России до сих пор нет действенного арсенала для борьбы с дронами, которые систематически атакуют гражданскую инфраструктуру, а создание полноценной эшелонированной противовоздушной обороны упирается в нехватку ракетных средств и неготовность промышленности.

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