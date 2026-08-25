«Нужна другая промышленность». Генерал Ходаковский указал, что ПВО упирается в нехватку ракет и устаревшие подходы

В России до сих пор нет действенного арсенала для борьбы с дронами, которые систематически атакуют гражданскую инфраструктуру, а создание полноценной эшелонированной противовоздушной обороны упирается в нехватку ракетных средств и неготовность промышленности.
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