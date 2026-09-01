Глава Евросовета Кошта: ЕС будет работать над усилением давления на Россию

Евросоюз будет работать с членами объединения над усилением давления на Россию. Об этом заявил председатель Евросовета Антониу Кошта, пишет Guardian.
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В конечном итоге, они добьются того, что им придётся с Россией общаться лишь на поле боя.