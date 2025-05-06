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Царьград

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Грузовик повредил путепровод в Верх-Туле под Новосибирском

Грузовик повредил путепровод в Верх-Туле под Новосибирском

Водитель большегруза "Шахман" не заметил, что у него поднят кузов.На 21 километре трассы "Новосибирск – Кочки – Павлодар" в Новосибирском  районе ограничили движение транспорта из-за повреждения путепровода.

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