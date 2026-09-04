Актриса Сандра Буллок заявила, что видела НЛО во время съемок на Сен‑Мартене

Обладательница премии «Оскар» Сандра Буллок поделилась, что видела НЛО. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.
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