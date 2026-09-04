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Газета.ру

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Актриса Сандра Буллок заявила, что видела НЛО во время съемок на Сен‑Мартене

Актриса Сандра Буллок заявила, что видела НЛО во время съемок на Сен‑Мартене

Обладательница премии «Оскар» Сандра Буллок поделилась, что видела НЛО. Об этом сообщает издание Entertainment Weekly.

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