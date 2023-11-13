Fox News: при ударах США по объектам КСИР в Сирии погибли не менее шести человек

По информации, полученной телеканалом Fox News от источника в Пентагоне, по меньшей мере шесть человек погибли в результате ударов США по объектам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Сирии.
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