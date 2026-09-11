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Царьград

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Проверьте качество дров: хранение зимой по рекомендациям экспертов

Проверьте качество дров: хранение зимой по рекомендациям экспертов

Правильное хранение дров гарантирует их качество и долговечность. Узнайте, как уберечь дрова от дождя, плесени и вредителей, храня их в поленницах или стеллажах.

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