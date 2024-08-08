ТАСС: у 21% россиян в личном пользовании есть отечественный автомобиль

Каждый пятый опрошенный российский автомобилист владеет отечественной машиной. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса финансового маркетплейса "Сравни" и каршерингового сервиса "Делимобиль".
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