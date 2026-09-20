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Проект бюджета Украины на 2027 год. Откуда Кабмин возьмёт дополнительные 117 млрд гривен

Проект бюджета Украины на 2027 год. Откуда Кабмин возьмёт дополнительные 117 млрд гривен

Украинское правительство представило проект государственного бюджета на 2027 год. Документ предусматривает рекордные расходы, значительный дефицит и необходимость привлечения масштабного внешнего финансирования.

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