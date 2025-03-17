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Путин огорчил мигрантов: им больше никогда не стать «русскими» — грядет сенсационный закон?

Путин огорчил мигрантов: им больше никогда не стать «русскими» — грядет сенсационный закон?

Автор: Анастасия Яланская Российское правительство планирует в ближайшее время вернуть в паспорта граждан графу «Национальность» в рамках борьбы с этническими кланами в стране, сообщил Telegram-канал INSIDER BLACK.

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Комментарии
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BN
Boris Nevzorov
Миграционная диверсия нужна дельцам не для помощи России, а для решения своих личных дел,самых разных, но СВОИХ. Эти дельцы везде. В ГОСДУМЕ, В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, В АППАРАТЕ ЧИНОВНИКОВ разного ранга. К сожалению, и в силовых структурах. В ГД до сих пор идут жаркие дебаты, пущать или очищать. Вся надежда, как всегда, на нашего Президента. Получается, что только он здраво рассуждает, что хорошо для страны, а что смертельно опасно. А десятилетие очень ответственные чиновники все решают, что делать со специалистами. У нас и сейчас внутри страны достаточно желающие устроить майдан.... И опять надежда на него.
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2 час.
ШКИПЕР
Россия построит в Таджикистане школу за 4 млрд. руб, театр за 3, 5 лярда . Возникает вопрос - кто будет учится в этой школе и кто из осло@бов будет ходить в русский театр ? Затем, как в Азербайджане и Молдавии эти центры российской культуры прикроют и наши денежки тю-тю .
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2 час.
Алексей Смирнов
Вот только я русский россиянин и с таджикскими россиянами меня ровнять не надо.
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1 час.
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