BN

Boris Nevzorov

Миграционная диверсия нужна дельцам не для помощи России, а для решения своих личных дел,самых разных, но СВОИХ. Эти дельцы везде. В ГОСДУМЕ, В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ, В АППАРАТЕ ЧИНОВНИКОВ разного ранга. К сожалению, и в силовых структурах. В ГД до сих пор идут жаркие дебаты, пущать или очищать. Вся надежда, как всегда, на нашего Президента. Получается, что только он здраво рассуждает, что хорошо для страны, а что смертельно опасно. А десятилетие очень ответственные чиновники все решают, что делать со специалистами. У нас и сейчас внутри страны достаточно желающие устроить майдан.... И опять надежда на него.