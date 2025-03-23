В Петербурге сегодня солнечно и без осадков

Северная столица по-прежнему во власти скандинавского антициклона Проходящий над Петербургом и Ленинградской областью скандинавский антициклон разогнал облака и обеспечил Северной столице сухую и солнечную погоду на все выходные, рассказал синоптик Михаил Леус.
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