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«Байден несколько месяцев боялся сделать этот шаг»: появились новые подробности подрыва «Северных потоков» США

«Байден несколько месяцев боялся сделать этот шаг»: появились новые подробности подрыва «Северных потоков» США

Президент США Джо Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года, при этом многие участники этой операции считали ее безумной, заявил в интервью Berliner Zeitung американский журналист-расследователь Сеймур Херш.

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