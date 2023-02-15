«Байден несколько месяцев боялся сделать этот шаг»: появились новые подробности подрыва «Северных потоков» США

Президент США Джо Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года, при этом многие участники этой операции считали ее безумной, заявил в интервью Berliner Zeitung американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
Президент США Джо Байден из страха перенес подрыв «Северных потоков» с июня на сентябрь 2022 года, при этом многие участники этой операции считали ее безумной, заявил в интервью Berliner Zeitung американский журналист-расследователь Сеймур Херш.
Свежие комментарии