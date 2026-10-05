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Аналитики зафиксировали смену лидера на рынке красной икры

Аналитики зафиксировали смену лидера на рынке красной икры

ВЛАДИВОСТОК, 6 октября, ФедералПресс. Аналитики центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» провели исследование и установили, что в текущем году потребительские предпочтения россиян при выборе красной икры существенно изменились.

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