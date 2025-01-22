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Щедрые субсидии закончились: Азербайджанской диаспоре запретили адаптировать иноземцев

Щедрые субсидии закончились: Азербайджанской диаспоре запретили адаптировать иноземцев

Avia.pro - СМИ Камчатская драма: почему азербайджанской диаспоре запретили адаптировать иноземцев? Новость, которую ждали многие: азербайджанской диаспоре “Азери” на Камчатке, запретили заниматься адаптацией приезжих иностранных граждан из Средней Азии.

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Комментарии
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МБ
Максим Буров
Действительно, когда мы перестанем подменять понятия и начнём называть вещи своими именами? Диаспора= ОПГ.
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15 час.
ВВ
Владимир Витковский
... а ОПГ подлежит тотальной утилизации...
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13 час.
ЕМ
Евгений Мальцев
В кишлак обратно
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10 час.

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