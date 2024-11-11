Почему мы говорим “алло” по телефону?

Сегодня, отвечая на телефонный звонок, мы говорим “алло”, но чуть было не начали говорить “ахой”. Когда Александр Грэм Белл запатентовал первый телефонный аппарат в 1876 году, а вскоре после этого началось изобретение телефона, официального телефонного приветствия не существовало.
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