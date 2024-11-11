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История России

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Почему мы говорим “алло” по телефону?

Почему мы говорим “алло” по телефону?

  Сегодня, отвечая на телефонный звонок, мы говорим “алло”, но чуть было не начали говорить “ахой”. Когда Александр Грэм Белл запатентовал первый телефонный аппарат в 1876 году, а вскоре после этого началось изобретение телефона, официального телефонного приветствия не существовало.

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