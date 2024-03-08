Миллионы цветов отправились по регионам России и зарубеж из Сочи Россельхознадзор раскрыл предпраздничные цифры экспорта цветов.
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Миллионы цветов отправились по регионам России и зарубеж из Сочи Россельхознадзор раскрыл предпраздничные цифры экспорта цветов.