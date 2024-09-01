Обвинение будет настаивать на проведении суда над генералом Поповым в Москве

Обвинение по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова и бизнесмена Сергея Моисеева будет настаивать на проведении судебного процесса над ними в Москве, а не на новых территориях РФ, где, по мнению следствия, были совершены преступления — мошенничество и служебный подлог.
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