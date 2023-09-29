Энергия солнца и вода горных ледников: чем необычен отель Leaprus в Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария больше всего знаменита Эльбрусом – самой высокой вершиной Европы. Именно здесь, среди живописных горных склонов, вы найдете уникальный экологический отель Leaprus, который впечатляет своей инновационностью и стремлением к сохранению окружающей среды.