Энергия солнца и вода горных ледников: чем необычен отель Leaprus в Кабардино-Балкарии

Кабардино-Балкария больше всего знаменита Эльбрусом – самой высокой вершиной Европы. Именно здесь, среди живописных горных склонов, вы найдете уникальный экологический отель Leaprus, который впечатляет своей инновационностью и стремлением к сохранению окружающей среды.
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