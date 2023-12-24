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Депутат ЕП Вишневска сочла плохим решением принятие миграционного пакта ЕС

Депутат ЕП Вишневска сочла плохим решением принятие миграционного пакта ЕС

Депутат Европейского парламента от польской партии "Право и справедливость" Ядвига Вишневска раскритиковала реформу миграционной политики Европейского союза (ЕС), заявив, что она легализует преступную деятельность и ведет к росту опасности на континенте.

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