Проект ШАГ.

28.09.2023 в ГУО ´Средняя школа №25 г.Бобруйска´ в рамках інформаціонно-образовательного проекта ´Школа Активного Гражданина´ (ШАГ) для учащихся VIII - IX классов состоялось мероприятие на тему : ´Родина моя Беларусь в лицах.