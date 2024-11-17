В Петербурге открывается выставка, посвященная истории наводнений

Особое внимание на ней уделяется стихийным бедствиям 1824 и 1924 годов в Северной столице В особняке Румянцева на Английской набережной, 44 в Петербурге в ближайший вторник, 19 ноября, откроется выставка «Непотопляемый», которая посвящена истории наводнений в Северной столице.