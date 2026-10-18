Министерство внутренних дел России представило вторую часть статистической сводки за 2026 год, на этот раз сосредоточившись на иностранных гражданах, работающих на основании трудовых патентов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Орловском УВД р...
- КЕ Зюганов призвал м...
- Зюганов призвал м...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым