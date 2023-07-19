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«Неприятные и неприемлемые публичные заявления дали понять, что мне не очень рады в сборной». Макси Клебер отказался от участия в чемпионате мира

Форвард «Далласа» Макси Клебер заявил, что пропустит предстоящий чемпионат мира из-за заявлений Денниса Шредера («Торонто»), которые дали ему понять, что его не ждут в сборной Германии.

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