«Неприятные и неприемлемые публичные заявления дали понять, что мне не очень рады в сборной». Макси Клебер отказался от участия в чемпионате мира

Форвард «Далласа» Макси Клебер заявил, что пропустит предстоящий чемпионат мира из-за заявлений Денниса Шредера («Торонто»), которые дали ему понять, что его не ждут в сборной Германии.
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