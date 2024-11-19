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Пленный украинец: ВСУ бросили украинских солдат выживать в ДНР

Пленный украинец: ВСУ бросили украинских солдат выживать в ДНР

Военнопленный рассказал о нехватке солдат в ВСУ и о том, как командование бросило их выживать в ДНР.Командование Вооружённых сил Украины бросает своих солдат на поле боя, даже несмотря на огромную нехватку бойцов.

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