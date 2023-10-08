Израиль перешел в «состояние войны» официально

Израиль перешел в «состояние войны». Об этом объявил военно-политический кабинет страны. Как говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, одобрено введение пункта 40 закона о правительстве, который регулирует порядок объявления состояния войны, уточняет The Times of Israel.
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