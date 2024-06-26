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Наш потерянный мир

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«Ярсы» покинули ангары для учений в Иркутской области

«Ярсы» покинули ангары для учений в Иркутской области

Стратегические ракетчики вывели ракетные комплексы «Ярс» на учениях в Иркутской области. Как сообщает Министерство обороны РФ, расчеты пусковых установок ПГРК совершают интенсивные маневренные действия на маршрутах боевого патрулирования.

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